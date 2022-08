Godzilla vs Kong 2: svelati i dettagli della sinossi e la prima foto dal set (Di venerdì 26 agosto 2022) La sinossi di Godzilla vs Kong 2 anticipa nuovi epici scontri tra le due creature titaniche mentre spunta la prima foto dal set che vede il regista Adam Wingard in azione. Godzilla e King Kong torneranno per un'altra battaglia epica sul grande schermo, come annunciano Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures anticipando i dettagli della sinossi e la prima foto dal set di Godzilla vs Kong 2. Dopo che i due Titani si sono scontrati in Godzilla vs. Kong del 2021, lo studio afferma che i due mostri giganti combatteranno "una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo, sfidando la loro stessa esistenza e la ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 agosto 2022) Ladivs2 anticipa nuovi epici scontri tra le due creature titaniche mentre spunta ladal set che vede il regista Adam Wingard in azione.e Kingtorneranno per un'altra battaglia epica sul grande schermo, come annunciano Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures anticipando ie ladal set divs2. Dopo che i due Titani si sono scontrati invs.del 2021, lo studio afferma che i due mostri giganti combatteranno "una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo, sfidando la loro stessa esistenza e la ...

