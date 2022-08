Fabrizio Corona e la battuta sulla somiglianza con Andrea Iannone: «Non sapevo di essermi fidanzato con Elodie» (Di venerdì 26 agosto 2022) Più che una battuta è una frecciatina vera a propria quella di Fabrizio Corona nei confronti di Andrea Iannone. L'ex pilota della Motogp ed ex di Belen Rodriguez si sta godendo le... Leggi su leggo (Di venerdì 26 agosto 2022) Più che unaè una frecciatina vera a propria quella dinei confronti di. L'ex pilota della Motogp ed ex di Belen Rodriguez si sta godendo le...

BITCHYFit : Fabrizio Corona lancia frecciatine alla nuova coppia Elodie e Andrea Iannone - infoitinterno : Rompe il vetro dell'ambulanza durante l'ultimo arresto, nuovo processo per Fabrizio Corona - infoitinterno : Per Fabrizio Corona un nuovo processo: accusato di aver danneggiato un'ambulanza e di tentata evasione dall'ospedal… - infoitinterno : Fabrizio Corona, nuovo processo a Milano: 'Ha rotto il vetro di un'ambulanza' - infoitinterno : Milano, nuovo processo per Fabrizio Corona: «Spaccò il vetro di un’ambulanza» -