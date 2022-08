F1 GP Belgio 2022, Hamilton: “Siamo lontani, speriamo di poter dare una svolta” (Di venerdì 26 agosto 2022) “Non Siamo stati tanto veloci e non so perché. Abbiamo dato tutto oggi, potrebbe essere una questione di gomme o del vento. Siamo molto lontani, non è un disastro e spesso le cose possono cambiare velocemente”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, dopo le prove libere del venerdì del Gran Premio del Belgio. “La macchina non mi ha dato le sensazioni che ho avuto nelle ultime gare – ha proseguito Hamilton – speriamo di poter dare una svolta”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) “Nonstati tanto veloci e non so perché. Abbiamo dato tutto oggi, potrebbe essere una questione di gomme o del vento.molto, non è un disastro e spesso le cose possono cambiare velocemente”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Lewis, pilota della Mercedes, dopo le prove libere del venerdì del Gran Premio del. “La macchina non mi ha dato le sensazioni che ho avuto nelle ultime gare – ha proseguitodiuna”. SportFace.

