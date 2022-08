Delitto Alessandra Matteuzzi, il nipote: "Spero che la morte di mia zia cambi le cose" (Di venerdì 26 agosto 2022) “Mia zia era una persona di cuore e non si meritava tutto questo, Spero che questo episodio serva a cambiare le cose. Mi aspetto che lui marcisca in galera, ma che non paghi una persona sola, altrimenti succederà di nuovo". Lo ha detto Matteo Perini, nipote di Alessandra Matteuzzi, la 56enne massacrata di botte e martellate a Bologna dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, 27 anni, che lei a luglio aveva denunciato per stalking. Intanto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, attraverso il suo Gabinetto, ha chiesto agli uffici dell'Ispettorato di "svolgere con urgenza i necessari accertamenti preliminari, formulando, all'esito, valutazioni e proposte". Leggi su tg24.sky (Di venerdì 26 agosto 2022) “Mia zia era una persona di cuore e non si meritava tutto questo,che questo episodio serva aare le. Mi aspetto che lui marcisca in galera, ma che non paghi una persona sola, altrimenti succederà di nuovo". Lo ha detto Matteo Perini,di, la 56enne massacrata di botte e martellate a Bologna dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, 27 anni, che lei a luglio aveva denunciato per stalking. Intanto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, attraverso il suo Gabinetto, ha chiesto agli uffici dell'Ispettorato di "svolgere con urgenza i necessari accertamenti preliminari, formulando, all'esito, valutazioni e proposte".

