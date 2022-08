Cristiano Ronaldo al Napoli possibile grazie a Mendes: dettagli e cifre (Di venerdì 26 agosto 2022) L’edizione odierna di Tuttosport, con un articolo a cura di Raffaele Auriemma, riporta una clamorosa possibilità per il calciomercato del Napoli. Non solo conferma le notizie secondo cui Jorge Mendes avrebbe proposto Cristiano Ronaldo al Napoli, ma aggiunge ulteriori dettagli sulla questione. L’ipotesi è chiaramente molto complessa, con il portoghese che resta titubante nonostante la possibilità di giocare la Champions League. Ma nel corso di questi ultimi giorni di calciomercato, già positivo per il Napoli, si potrebbe concretizzare questa clamorosa ipotesi, grazie alla mano di Mendes. Cristiano Ronaldo Napoli, by Getty ImagesCome riportato da Tuttosport, Mendes ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 26 agosto 2022) L’edizione odierna di Tuttosport, con un articolo a cura di Raffaele Auriemma, riporta una clamorosa possibilità per il calciomercato del. Non solo conferma le notizie secondo cui Jorgeavrebbe propostoal, ma aggiunge ulteriorisulla questione. L’ipotesi è chiaramente molto complessa, con il portoghese che resta titubante nonostante la possibilità di giocare la Champions League. Ma nel corso di questi ultimi giorni di calciomercato, già positivo per il, si potrebbe concretizzare questa clamorosa ipotesi,alla mano di, by Getty ImagesCome riportato da Tuttosport,...

