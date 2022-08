“Che tragedia”. Noto imprenditore italiano muore insieme ad un amico. Centrati da un fulmine (Di venerdì 26 agosto 2022) Un dramma assurdo, che nessuno riesce ad accettare. Il famoso imprenditore italiano Alberto Balocco è morto insieme ad un suo amico dopo essere stato colpito in pieno da un fulmine. Surreale quanto accaduto ai due, deceduti in circostanze tragiche e inaspettate. L’industriale tra l’altro è scomparso il giorno dopo aver compiuto 56 anni, un altro dettaglio incredibile che ha reso ancora più dolorosa la vicenda. E sono già in molti ad aver fatto le condoglianze alla famiglia delle due sfortunate vittime. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, che poi ovviamente dovrà essere confermata dalle autorità competenti in maniera più approfondita, Alberto Balocco è morto con il suo amico nel pomeriggio del 26 agosto. Fatale la caduta di un fulmine, che li ha colpiti mentre ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Un dramma assurdo, che nessuno riesce ad accettare. Il famosoAlberto Balocco è mortoad un suodopo essere stato colpito in pieno da un. Surreale quanto accaduto ai due, deceduti in circostanze tragiche e inaspettate. L’industriale tra l’altro è scomparso il giorno dopo aver compiuto 56 anni, un altro dettaglio incredibile che ha reso ancora più dolorosa la vicenda. E sono già in molti ad aver fatto le condoglianze alla famiglia delle due sfortunate vittime. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, che poi ovviamente dovrà essere confermata dalle autorità competenti in maniera più approfondita, Alberto Balocco è morto con il suonel pomeriggio del 26 agosto. Fatale la caduta di un, che li ha colpiti mentre ...

NicolaMorra63 : Ogni tanto i social mi ricordano di chi riusciva a trasformare una tragedia in occasione per fare #PIL. Ma a che l… - rusembitaly : Il 21/08 la giornalista russa Daria Dugina è morta nell’esplosione della sua auto vicino a Mosca. Secondo il Serviz… - Alberto_Cirio : Siamo sconvolti da una tragedia improvvisa che colpisce un amico, un imprenditore simbolo della nostra terra, che h… - silviyy71 : RT @GuidoCrosetto: Alberto Balocco per molti era l’industriale dei biscotti e dei panettoni. Per me un amico ed una persona che stimavo eno… - antonie85321896 : È morto Alberto Balocco -