Canoa slalom | Coppa del Mondo Pau 2022 | tre azzurri in semifinale nel kayak

(Di venerdì 26 agosto 2022) Archiviata la rassegna iridata, il finale di stagione per laprevede le ultime fatiche del circuito didel: a Pau, in Francia, è scattata oggi, venerdì 26 agosto, l’ultima tappa prima delle Finali, che stamane ha visto passare intresu quattro nel. Nelmaschile ce la fanno nella prima run (30 posti a disposizione) sia il vicecampione deled europeo Giovanni De Gennaro (Carabinieri), sesto in 94.46 (percorso netto), sia l’argento iridato del 2021 Marcello Beda (Aeronautica Militare), 26° in 98.14 (percorso netto). Nelfemminile , invece, passa il turno soltanto la campionessa europea Stefanie Horn (Marina Militare), che nella prima run (20 posti a ...