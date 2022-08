Calcio: Inzaghi 'match equilibrato, sconfitta che brucia' (Di venerdì 26 agosto 2022) "E' una sconfitta che fa male e brucia dopo una partita equilibrata, contro un avversario di qualità. Il gol di Luis Alberto ha rotto quell'equilibrio. Noi dovevamo essere più determinati e cattivi ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) "E' unache fa male edopo una partita equilibrata, contro un avversario di qualità. Il gol di Luis Alberto ha rotto quell'equilibrio. Noi dovevamo essere più determinati e cattivi ...

Gazzetta_it : #LazioInter, Inzaghi: 'Sconfitta che brucia. Il primo gol? Non si può prendere una rete così' - NapoliVertical : RT @EsercitoDiAdl: Quando Limone Inzaghi perde è sempre una buona serata per il calcio. - erclab_tweet : *#Lazio fa tre gol un più bello dell'altro* *#Inter segna in mischia su calcio piazzato* #Inzaghi: pisciodi e sfo… - barrelcc : RT @GuarroPas: #Inter, #Inzaghi: “Dopo una sconfitta si guardano scelte e formazioni, sappiamo che il calcio è così, poi se #Dumfries fa go… - Gao8994 : Da fare soprattutto i complimenti a #Sarri . Oggi ha sovrastato #Inzaghi . Maestro di calcio che dopo i 60 anni con… -