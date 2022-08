Ballando con le stelle 2022: il cast della nuova edizione del programma di Milly Carlucci (Di venerdì 26 agosto 2022) Sabato 8 ottobre su Rai 1 torna Ballando con le stelle, lo storico talent show condotto da Milly Carlucci. Si tratterà della 17esima edizione dello show che lo scorso anno vide la vittoria della coppia Arisa-Vito Coppola. Undici le puntate che saranno trasmesse in diretta dall'auditorium del Foro Italico di Roma. I 13 concorrenti di Ballando con le stelle 2022 Il cast del programma condotto da Milly Carlucci è stato già svelato, anche perché le 13 coppie, costituite da un personaggio noto e da un maestro di ballo, inizieranno le prove tra una ventina di giorni, precisamente il 19 settembre. Nell'edizione 2022 vedremo ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 26 agosto 2022) Sabato 8 ottobre su Rai 1 tornacon le, lo storico talent show condotto da. Si tratterà17esimadello show che lo scorso anno vide la vittoriacoppia Arisa-Vito Coppola. Undici le puntate che saranno trasmesse in diretta dall'auditorium del Foro Italico di Roma. I 13 concorrenti dicon leIldelcondotto daè stato già svelato, anche perché le 13 coppie, costituite da un personaggio noto e da un maestro di ballo, inizieranno le prove tra una ventina di giorni, precisamente il 19 settembre. Nell'vedremo ...

