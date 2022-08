XR al fianco degli scienziati: una petizione affinché la politica agisca veramente sul clima (Di giovedì 25 agosto 2022) “Chiediamo con forza ai partiti politici di considerare la lotta alla crisi climatica come la base necessaria per ottenere uno sviluppo equo e sostenibile negli anni a venire”. Così recita uno stralcio della petizione “Un voto per il clima” con cui un gruppo di scienziati italiani ha chiesto alla politica di mettere in cima ai programmi di tutti i partiti azioni per mitigare il cambiamento climatico e rendere il Paese resiliente a fenomeni estremi ormai inevitabili. Un testo che Extinction Rebellion (XR) non può che supportare. Così XR Venezia ha deciso di sostenerlo non solo con la firma, ma anche con l’azione diretta nonviolenta, il modus operandi che contraddistingue il movimento a livello internazionale. Fra l’altro i primi due firmatari della petizione, Carlo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) “Chiediamo con forza ai partiti politici di considerare la lotta alla crisitica come la base necessaria per ottenere uno sviluppo equo e sostenibile negli anni a venire”. Così recita uno stralcio della“Un voto per il” con cui un gruppo diitaliani ha chiesto alladi mettere in cima ai programmi di tutti i partiti azioni per mitigare il cambiamentotico e rendere il Paese resiliente a fenomeni estremi ormai inevitabili. Un testo che Extinction Rebellion (XR) non può che supportare. Così XR Venezia ha deciso di sostenerlo non solo con la firma, ma anche con l’azione diretta nonviolenta, il modus operandi che contraddistingue il movimento a livello internazionale. Fra l’altro i primi due firmatari della, Carlo ...

scimonelli : RT @giober50: #Pensieri Il cortile ora è nascosto dalle fronde degli alberi Finché conserveranno le foglie. Da ottobre in poi Vedrò la gen… - moltoturbolento : RT @Pacifisting11: La formazione di Rimini Juventus Serie B e di fianco la formazione di Sampdoria Juventus di lunedì. Quale degli attuali… - Pacifisting11 : La formazione di Rimini Juventus Serie B e di fianco la formazione di Sampdoria Juventus di lunedì. Quale degli at… - ricmaggiolo : @Mauro_Cattaneo_ Sono proprio lì, in fondo a destra, dietro gli italo-americani che hanno sempre e solo portato leg… - InsanoVerbo : @europainitalia @vonderleyen Stare a fianco degli ucraini è come suicidarsi -