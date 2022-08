Ultime Notizie – Salvini vs Calenda: “Razzista su studenti istituti tecnici” (Di giovedì 25 agosto 2022) Continua lo scontro sulla scuola tra il leader della Lega Matteo Salvini e quello di Azione, Carlo Calenda. “Calenda ha detto che i ragazzi che frequentano gli istituti tecnici e professionali valgono di meno, hanno meno cultura e hanno più problemi. Uno che dice così è ignorante e Razzista”, le parole di oggi di Salvini, impegnato in un appuntamento elettorale a Frosinone. Ieri era stata una giornata di botta e risposta a distanza tra i due. Il leader di Azione aveva infatti risposto a un video del segretario leghista, video in cui Salvini criticava la proposta di Calenda di far frequentare a tutti i ragazzi il liceo, o almeno un biennio. “Ma questo è un intrattenitore, non è un politico, io non ho detto questo”, risponde ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 25 agosto 2022) Continua lo scontro sulla scuola tra il leader della Lega Matteoe quello di Azione, Carlo. “ha detto che i ragazzi che frequentano glie professionali valgono di meno, hanno meno cultura e hanno più problemi. Uno che dice così è ignorante e”, le parole di oggi di, impegnato in un appuntamento elettorale a Frosinone. Ieri era stata una giornata di botta e risposta a distanza tra i due. Il leader di Azione aveva infatti risposto a un video del segretario leghista, video in cuicriticava la proposta didi far frequentare a tutti i ragazzi il liceo, o almeno un biennio. “Ma questo è un intrattenitore, non è un politico, io non ho detto questo”, risponde ...

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - junews24com : Paredes Juve (CorSport), Cherubini fa spazio in rosa: pronte due cessioni - - MaruRicci : @NicolaFiorita Ha letto le ultime notizie sul cane randagio massacrato nella sua terra? Potrebbe mandare qualcuno per occuparsene? -