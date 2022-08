Ultime Notizie – Incidenti | cisterna in fiamme su A21 | due morti

(Di giovedì 25 agosto 2022) E’ di dueil bilancio di un incidente tra mezzi pesanti sulla A21 tra Caorso e Castelvetro, in direzione Brescia. Verso le 12.30 è arrivata una chiamata ai vigili del fuoco di Piacenza in merito a un incendio a unadi benzina sulla A21 in seguito a un tamponamento tra tre mezzi pesanti, un camion con unadi bitume altamente infiammabile, un furgone e un camion che trasportava rotoli di carta. Lae il furgone hanno preso fuoco e i due conducenti sonocarbonizzati. Il corpo del conducente del camion è stato subito rinvenuto ed estratto dai vigili del fuoco, poi è stato rinvenuto anche il corpo dell’autista del furgone. Ferito invece il conducente del tir davanti rimasto coinvolto nel tamponamento. Sul posto anche la polizia stradale. Entrambe le corsie sono ...

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - Agenzia_Ansa : COVID | Sono 23.438 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 84, in diminuzione ri… - PagellaPolitica : Dalla guerra in Ucraina all'emergenza climatica, di notizie sospette ne circolano tante. Quando hai un dubbio, scr… - DanielaZini1 : Il Corriere della Città: Roma, dogo argentino azzanna un labrador sotto gli occhi indifferenti del padrone: è la 4ª… - DanielaZini1 : Il Corriere della Città: Roma, dogo argentino azzanna un labrador sotto gli occhi indifferenti del padrone: è la 4ª… -

L'inflazione alle stelle, i tagli al più vicini, la recessione all'orizzonte e il futuro del Governo italiano carico di incertezze: per molti è un quadro minaccioso da combattere, per alcuni invece è ...La centrale nucleare di è sempre più esposta alla guerra, con il rischio di un disastro di proporzioni inimmaginabili . Il nuovo segnale di allarme è arrivato quando l'impianto si è disconnesso dalla ...Il grande giorno è arrivato! Ieri sera Sabrina Ghio nelle sue storie sui social aveva finalmente rivelato la data delle nozze: 25 agosto in Puglia! E oggi l’ex tronista di Uomini e Donne ha coronato ...Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Lo shock energetico globale sta mettendo in crisi il fronte anti-nucleare, in almeno tre ...