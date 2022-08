Ucraina, Di Maio incontra Zelensky a Kiev: «L’Italia non vi abbandonerà. Non state difendendo solo voi stessi ma tutta l’Europa» (Di giovedì 25 agosto 2022) «L’Italia non abbandonerà il popolo ucraino». Lo ha assicurato Luigi Di Maio, in missione a Kiev, al presidente Volodymyr Zelensky. Prima dell’incontro, a cui ha partecipato anche il suo omologo ucraino Dmytro Kuleba, il ministro degli Esteri italiano ha visitato la città di Irpin. Teatro di una delle più grandi stragi operate dai militari russi. «Qui a Irpin c’è una città distrutta, rasa al suolo, e in Italia c’è ancora chi nega i fatti che sono avvenuti ad opera delle truppe russe, ad opera di Putin. Chi minimizza è complice del massacro», scrive il ministro su Facebook, «non potevamo ignorare il grido di dolore di un popolo coraggioso, che non ha rinunciato a difendersi e a difenderci». Al colloquio con il presidente Zelensky, Di Maio ha ribadito come sia ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 agosto 2022) «nonil popolo ucraino». Lo ha assicurato Luigi Di, in missione a, al presidente Volodymyr. Prima dell’incontro, a cui ha partecipato anche il suo omologo ucraino Dmytro Kuleba, il ministro degli Esteri italiano ha visitato la città di Irpin. Teatro di una delle più grandi stragi operate dai militari russi. «Qui a Irpin c’è una città distrutta, rasa al suolo, e in Italia c’è ancora chi nega i fatti che sono avvenuti ad opera delle truppe russe, ad opera di Putin. Chi minimizza è complice del massacro», scrive il ministro su Facebook, «non potevamo ignorare il grido di dolore di un popolo coraggioso, che non ha rinunciato a difendersi e a difenderci». Al colloquio con il presidente, Diha ribadito come sia ...

