Spalletti | «Ci sono capitate tre squadre tostissime | ma anche loro non sono contente di aver beccato il Napoli»

(Di giovedì 25 agosto 2022) L’allenatore del, Luciano, commenta sul sito ufficiale del club il sorteggio di Champions andato in scena a Istanbul. Altoccate Liverpool, Ajax e Rangers. “Citoccate tre, ma lasciatemi pensare chenonpoi così contenti diil. È venuto fuori un girone molto duro, come del resto loquasi tutti. Dare le percentuali di possibilità del passaggio del turno è un gioco complicato. La cosa più importante è farci trovare all’altezza della competizione per Club più prestigiosa del pianeta. Che poi ...

patrizi00536975 : @sscnapoli si e' vero ,girone molto duro ,ci sono da fare partite di grande INTENSITA' ed AGGRESSIVITA' con ritmi… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Sorteggio Champions League, le parole di Spalletti e De Laurentiis: Sor… - kvarasessuale : RT @GoalItalia: 'Lasciatemi pensare che non sono contenti neanche loro' ? Luciano Spalletti #ChampionsLeague #UCLDraw - ilnapolionline : Luciano Spalletti: 'Il girone A? Sarà tosto ma siamo sicuri che sono felici di affrontarci?' -… - Diego31883 : RT @GoalItalia: 'Lasciatemi pensare che non sono contenti neanche loro' ? Luciano Spalletti #ChampionsLeague #UCLDraw -

Le palline delle squadre di Inzaghi estate, invece, inserite nell'urna della terza fascia. I trentadue club al via hanno formato otto gironi da quattro squadre. Le italiane, in questa ...Ajax, Liverpool e per la squadra di. Olanda Ajax Giovani, forti e temibili di Francesco ... In compensoarrivati Brobbey, rientrato dal Lipsia, Wijndal, il giovane Kaplan in difesa, il ...Dall'Ajax al Liverpool fino ai Rangers, finalisti dell'ultima Europa League, il gruppo A dove è stata inserita la squadra di Luciano Spalletti sarà insidioso, ma non impossibile per gli azzurri, che ...L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha così commentato l’esito del sorteggio dei gironi eliminatori di Champions League. “Ci sono toccate tre squadre tostissime, ma lasciatemi pensare che anche ...