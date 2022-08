Sorteggio Champions League | sorride il Milan e piange l' Inter Juve e Napoli ok

Leggi su panorama

(Di giovedì 25 agosto 2022) Fortunato il, bene lantus, benino il, malissimo l'. La mano di Yayà Toure, ex grande centrocampista di Barcellona e Manchester City, non è stata benevola con i nerazzurri, che si trovano in un girone durissimo con Bayern Monaco e Barcellona, oltre ai cechi del Viktoria Plzen, destinati al ruolo di cenerentola del gruppo C. Per passare il turno servirà un mezzo miracolo. Meglio è andata al, unica italiana nella prima fascia, che ha pescato il Chelsea in ricostruzione dopo la fine dell'era Abramovi?, un Salisburgo da non sottovalutare e la più abbordabile Dinamo Zagabria. Qualificazione agli ottavi di finale d'obbligo, magari provando a dar fastidio agli inglesi in ottica primo posto, che di norma assicura unpiù agevole quando inizia la fase a ...