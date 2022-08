Sorteggi Champions League 2022 23 | Gruppo A per il Napoli

(Di giovedì 25 agosto 2022) LIVE– Ci siamo, è finalmente ai blocchi di partenza la/23, con ilo che decreterà oggi quali saranno gli otto gironi. Quattro le squadre italiane, con ilche verràato in terza fascia. Ilo partirà alle 18:00 e sarà visibile in chiaro su Canale 20, Sportmediaset.it e canale YouTube della UEFA (trasmessi anche su Sky, Amazon Prime Video e Mediaset Infinity). Di seguito riportiamo il live deidiA: Ajax, Liverpool,, RangersB: Porto, Atletico Madrid, Bayer ...

SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS #UCLDRAW, GIRONE E: #MILAN, CHELSEA, SALISBURGO, DINAMO ZAGABRIA IL SORTEGGIO ?… - SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS #UCLDRAW, GIRONE H: PSG, #JUVENTUS, BENFICA, MACCABI HAIFA IL SORTEGGIO ?… - DiMarzio : #ChampionsLeague | I sorteggi dei #gironi 2022/23 LIVE - Sport_Fair : Conclusi i sorteggi di #ChampionsLeague Le avversarie delle italiane e i gironi #UCLdraw - Affaritaliani : Sorteggi Champions 2022/23: ecco le avversarie di Milan, Inter, Juve e Napoli -

Alle ore 18 a Istanbul la rituale cerimonia deiLeague: Milan, Inter, Napoli e Juve scoprono le rivali dei gironi Parte ufficialmente la nuova avventura con iLeague che battezzano la stagione 2022/23. ...Mercato Milan: Onana piace più di VranckxDopo aver pescato Chelsea (seconda fascia) e RB Salisburgo (terza fascia), il Milan, inserito nel girone E, ha pescato in quarta fascia la Dinamo Zagabria, squadra croata che ha appena superato i ...Si sono svolti a Istanbul i sorteggi per i gironi di Champions League. Grande tensione mista a curiosità fra tutti i dirigenti delle squadre presenti al sorteggio con Per le italiane il Milan era in p ...