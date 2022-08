Sicilia: su piattaforma M5S voto liste candidati (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "E' convocata per oggi 25 agosto 2022 dalle ore 12 alle ore 22 la consultazione in rete degli iscritti per votare la proposta di liste di candidati provinciali per le elezioni della Regione Siciliana del 25 settembre 2022". E' quanto si legge sul sito del Movimento 5 Stelle, dove sono pubblicate le liste dei candidati. "A tutti voi sono note le vicende politiche di queste ultime settimane che ci hanno costretto ad assumere la decisione di partecipare alle elezioni della Regione Siciliana del 2022 da soli. Anche in questa occasione il MoVimento 5 Stelle ha consentito ai propri iscritti la possibilità di proporre la propria autocandidatura", si legge nel post, firmato dal leader del M5S Giuseppe Conte. "La necessità di completare tutte le complesse attività ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "E' convocata per oggi 25 agosto 2022 dalle ore 12 alle ore 22 la consultazione in rete degli iscritti per votare la proposta didiprovinciali per le elezioni della Regionena del 25 settembre 2022". E' quanto si legge sul sito del Movimento 5 Stelle, dove sono pubblicate ledei. "A tutti voi sono note le vicende politiche di queste ultime settimane che ci hanno costretto ad assumere la decisione di partecipare alle elezioni della Regionena del 2022 da soli. Anche in questa occasione il MoVimento 5 Stelle ha consentito ai propri iscritti la possibilità di proporre la propria autocandidatura", si legge nel post, firmato dal leader del M5S Giuseppe Conte. "La necessità di completare tutte le complesse attività ...

