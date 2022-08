Samuel Umtiti al Lecce | in serata le visite mediche del campione del mondo francese

(Di giovedì 25 agosto 2022)è un calciatore del. I giallorossi hanno raggiunto l’accordo con il Barcellona e il giocatore è atteso nelladi oggi, giovedì 25 agosto, in città per le. Se gli esami daranno esito positivo, ilinizierà al sua avventura in giallorosso. Sono stati gli stessi blaugrana ad annunciare su Twitter la cessione del difensore ai salentini fino al 30 giugno 2023. Acquisto che è stato confermato dalcon un comunicato ufficiale: “L’U.S.comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatoredal FC Barcellona. Il difensoredel ...

Eurosport_IT : ?? Colpo del Lecce: ufficiale l'arrivo del difensore del Barcellona Samuel Umtiti ?? - marcomaioli1 : @frailmari direi tre elementi + eventuale finale con puntini Samuel Umtiti a Lecce: Ferrari, moda e dieta vegana. E quel divano... - infoitsport : Samuel Umtiti a Lecce: il suo mondo tra allenamenti, divano, Ferrari, moda e dieta vegana - piccherroll : @frailmari @marcomaioli1 Semplicemente sono quelle cinque, e non più di cinque, le cose che definiscono il mondo di Samuel Umtiti. - stranifattinews : Calcio, Lecce: ufficiale l’arrivo in prestito di Samuel Umtiti -

L'ufficialità è arrivata con una breve nota diffusa dall'Ufficio stampa del Lecce:, difensore campione del mondo in carica con la Nazionale francese , è il nuovo acquisto della società salentina. Il difensore francese, ultima stagione a Barcellona, classe 1993, ...LECCE - L'annuncio ufficiale è arrivato alle 10.45: sulla sua pagina ufficiale il Lecce ha ufficializzato l'arrivo in prestito di, difensore centrale di 28 anni del Barcellona. La società blaugrana lo ha ceduto in prestito e del resto si tratta di un calciatore con un ingaggio stellare. Si è chiusa così ...Grande attesa nel Salento per l’arrivo di Samuel Umtiti, operazione che è diventata ufficiale con recente comunicato del club giallorosso: grande calore previsto a Brindisi per l’arrivo domani sera ...Dopo la grande notizia dell’arrivo di Samuel Umtiti, Pantaleo Corvino sta chiudendo per il terzino sinistro Giuseppe Pezzella, di proprietà del Parma che nella scorsa stagione con la [...] ...