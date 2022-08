Rientro a scuola, novità sensazionali per studenti e professori | Il Ministero rende note tutte le nuove disposizioni (Di giovedì 25 agosto 2022) Si torna a scuola. Nuova nota da parte del Ministero: ecco cosa dice e cosa cambia rispetto a quanto già annunciato nelle scorse settimane. Si torna a scuola: le nuove disposizioni (Canva)Si torna a scuola ma con zero obblighi: Zero obblighi, sembra essere questa la parola d’ordine per questo nuovo anno scolastico. Si può riassumere così la nuova circolare inviata alle scuole il 19 Agosto dal MI. La nota 1998 fa sapere infatti che dal 31 Agosto cadranno tutti gli obblighi richiesti fino ad oggi alle scuole (e non solo). Zero obblighi sulle vaccinazioni, zero obblighi sulle mascherine, ma con una precisazione: prepararsi ad essere pronti. E per farlo il riferimento è sempre lo stesso: consultare la nota del 5 Agosto sul Rientro a scuola ... Leggi su topicnews (Di giovedì 25 agosto 2022) Si torna a. Nuova nota da parte del: ecco cosa dice e cosa cambia rispetto a quanto già annunciato nelle scorse settimane. Si torna a: le(Canva)Si torna ama con zero obblighi: Zero obblighi, sembra essere questa la parola d’ordine per questo nuovo anno scolastico. Si può riassumere così la nuova circolare inviata alle scuole il 19 Agosto dal MI. La nota 1998 fa sapere infatti che dal 31 Agosto cadranno tutti gli obblighi richiesti fino ad oggi alle scuole (e non solo). Zero obblighi sulle vaccinazioni, zero obblighi sulle mascherine, ma con una precisazione: prepararsi ad essere pronti. E per farlo il riferimento è sempre lo stesso: consultare la nota del 5 Agosto sul...

istsupsan : ??#COVID19, come prepararsi per il rientro a #scuola ?? Le indicazioni ad interim per i servizi educativi per l’… - Agenzia_Ansa : Dall'Iss le sei misure per il rientro a scuola dell'infanzia. In una grafica su Twitter rilanciate le indicazioni o… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Dall'Iss le sei misure per il rientro a scuola dell'infanzia. In una grafica su Twitter rilanciate le indicazioni operati… - telodogratis : Dall’Iss le sei misure per il rientro a scuola dell’infanzia - infoiteconomia : Rientro a scuola, pessime notizie per i genitori -