"Parla come mangi". La Crusca bacchetta Bianchi e Speranza (Di giovedì 25 agosto 2022) Pubblichiamo il comunicato del Gruppo Incipit dell'Accademia della Crusca, che "si occupa di esaminare e valutare neologismi e forestierismi 'incipienti', scelti tra quelli impiegati nel campo della vita civile e sociale, nella fase in cui si affacciano alla lingua italiana, al fine di proporre eventuali sostituenti italiani". Nel mirino dell'Accademia, stavolta, una circolare del ministero della Salute e di quello dell'Istruzione. La sintesi potrebbe essere: cara pubblica amministrazione, Parla come mangi. Il 5 agosto 2022 sono state diramate, senza firma, ma con i loghi dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Istruzione e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, le «Indicazioni strategiche ad interim per la preparedness e readiness ai fini della mitigazione ...

