Omicidio Alice Scagni, l'ultima telefonata di Alberto al padre: 'Sai dove si trova tua figlia?' (Di giovedì 25 agosto 2022) 'E allora? Voglio i soldi per mangiare!' E' la frase con cui Alberto Scagni ha detto a suo padre il primo maggio di quest'anno, giorno in cui il 42enne ha ucciso la sorella Alice. 'Io sono un uomo a ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 agosto 2022) 'E allora? Voglio i soldi per mangiare!' E' la frase con cuiha detto a suoil primo maggio di quest'anno, giorno in cui il 42enne ha ucciso la sorella. 'Io sono un uomo a ...

stefano_gatto97 : RT @ilsecoloxix: #Omicidio Scagni a #Genova, l'audio della telefonata del fratello-#killer al padre: 'Voglio i soldi, altrimenti so dove so… - ilsecoloxix : #Omicidio Scagni a #Genova, l'audio della telefonata del fratello-#killer al padre: 'Voglio i soldi, altrimenti so… - _Frag0Lina : @equindiali alice perché non mi hai coinvolta nell’omicidio - alice_garda : RT @GianlucaCastro8: L'appello di Alexandr Dugin dopo l'omicidio di sua figlia: I nostri cuori non bramano la vendetta o il castigo, è trop… - alice_garda : RT @rusembitaly: Il 21/08 la giornalista russa Daria Dugina è morta nell’esplosione della sua auto vicino a Mosca. Secondo il Servizio fede… -