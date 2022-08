Navas al Napoli si può chiudere grazie a lui: le ultime (Di giovedì 25 agosto 2022) La trattativa che sta caratterizzando gli ultimi giorni del mercato azzurro, è certamente quella relativa al possibile arrivo di Keylor Navas. Come ribadito negli ultimi giorni, il portiere costaricano è in uscita dal Paris Saint Germain; infatti, il nuovo allenatore dei parigini, Galtier, gli preferisce Gianluigi Donnarumma. Navas non ha alcuna intenzione di restare a Parigi per fare il secondo e si sta guardando intorno. Il Napoli è in pole position per il classe ’86 che sarebbe la ciliegina sulla torta di una sessione di mercato sfavillante. Mercato Napoli Keylor Navas (Photo by David Ramos/Getty Images) Navas ad un passo con l’aiuto di Mendes La trattativa sembra procedere spedita e cresce l’ottimismo in casa Napoli. Secondo quanto riportato ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 25 agosto 2022) La trattativa che sta caratterizzando gli ultimi giorni del mercato azzurro, è certamente quella relativa al possibile arrivo di Keylor. Come ribadito negli ultimi giorni, il portiere costaricano è in uscita dal Paris Saint Germain; infatti, il nuovo allenatore dei parigini, Galtier, gli preferisce Gianluigi Donnarumma.non ha alcuna intenzione di restare a Parigi per fare il secondo e si sta guardando intorno. Ilè in pole position per il classe ’86 che sarebbe la ciliegina sulla torta di una sessione di mercato sfavillante. MercatoKeylor(Photo by David Ramos/Getty Images)ad un passo con l’aiuto di Mendes La trattativa sembra procedere spedita e cresce l’ottimismo in casa. Secondo quanto riportato ...

