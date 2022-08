Monopattino elettrico e monopattino sharing

(Di giovedì 25 agosto 2022) La mobilità elettrica è il futuro, questo possiamo assumerlo come un dato di fatto. In questa direzione va la decisione del Parlamento Europeo, che ha decretato lo stop della vendita di auto alimentate a benzina o diesel dal 2035. Se le autovetture elettriche hanno un tasso di adozione che stenta a decollare, ci sono dei veicoli che invece si sono diffusi e continuano a farlo molto rapidamente. Esempi ne sono la bicicletta elettrica, gli scooter, ma soprattutto il. IlIl nome stesso suggerisce le sue caratteristiche fondamentali. Si tratta infatti di unazionato da un motoreche ha iniziato a diffondersi intorno al 2010, e oggi è uno dei mezzi che più ...

Pare che il 32enne a bordo di unsia stato investito da un camion, finendo poi sotto le ruote del mezzo pesante, dopo essere stato trascinato per alcuni metri . Assieme al ...Non c'è stato niente da fare per il conducente delinvestito da un tir. Muore così un 32enne a Melzo, in provincia di Milano. Un drammatico incidente si è verificato oggi, 25 agosto 2022, sulla strada provinciale Cassanese . Un ...Gli operatori sanitari sono arrivati sul luogo del sinistro insieme agli agenti della polizia locale di Melzo Al momento dell'incidente, il 32enne si trovava a bordo di un monopattino elettrico. Travo ...L'incidente mortale intorno alle 15.45 sulla strada provinciale 13 a Melzo, hinterland est di Milano. Sul posto gli agenti hanno effettuato i rilievi che serviranno a fare luce sulla dinamica del sini ...