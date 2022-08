Milan vs Bologna: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 25 agosto 2022) Sabato 27 agosto alle ore 20.45 a San Siro si affrontano Milan vs Bologna. I campioni d’Italia scendono in campo contro il Bologna di Siniša Mihajlovi?. Milan vs Bologna: da dove iniziamo Milan I rossoneri vengono da un pareggio contro la Dea. Di fronte una squadra collaudata che sta da sette anni con lo stesso tecnico: Gasperini. Il Milan deve registrare più di una cosa, dalla condizione fisica di Leao all’inserimento nel gruppo di De Ketelaere. Una buona reazione tuttavia nella seconda metà del match segno che Pioli è sulla buona strada per riprendere da dove si è lasciato la scorsa stagione. Il pareggio soltanto al 70esimo grazie al gol di Bennacer. Un punto d’oro per i Campioni d’Italia contro un’avversaria molto temibile. Il Milan ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 agosto 2022) Sabato 27 agosto alle ore 20.45 a San Siro si affrontanovs. I campioni d’Italia scendono in campo contro ildi Siniša Mihajlovi?.vs: da dove iniziamoI rossoneri vengono da un pareggio contro la Dea. Di fronte una squadra collaudata che sta da sette anni con lo stesso tecnico: Gasperini. Ildeve registrare più di una cosa, dalla condizione fisica di Leao all’inserimento nel gruppo di De Ketelaere. Una buona reazione tuttavia nella seconda metà del match segno che Pioli è sulla buona strada per riprendere da dove si è lasciato la scorsa stagione. Il pareggio soltanto al 70esimo grazie al gol di Bennacer. Un punto d’oro per i Campioni d’Italia contro un’avversaria molto temibile. Ilha ...

SteoFNBR : @BiboPlayer Monza udinese 2 Lazio Inter over 1.5 Cremonese Torino Over 1.5 Juventus Roma 2 Milan Bologna 1 Spezia Sassuolo x2 - sportli26181512 : Verso Milan-Bologna, i precedenti tra Pioli e Mihajlovic: Sabato sera Milan-Bologna sarà il 15° confronto in carrie… - lmara61 : RT @EnriBoiani: Maignan Calabria Kalulu Tomori Theo Bennacer Tonali Saelemaekers De Ketelaere Leao Origi Il #Milan che PERSONALMENTE vorre… - Sharkkfn7 : @BiboPlayer Monza udinese X Lazio Inter goal goal Cremonese Torino 2 Juventus Roma 1 Milan Bologna 1 Spezia Sassuolo 2 - milansette : Milan, dove vedere le prossime tre gare con Bologna, Sassuolo e Inter #acmilan #rossoneri -