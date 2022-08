La guerra dei panettoni parte in riva al mare della costa di Amalfi (Di giovedì 25 agosto 2022) AGI – La guerra dei panettoni avrà una data e un luogo di inizio. Il 30 agosto prossimo a Minori. E impegnerà due fronti, quello dei lievitati artigianali (ma non troppo, secondo i belligeranti), e quella della grande impresa. Sarà infatti la spettacolare reunion dei migliori pasticceri e lievitisti italiani, La Notte del Panettone in riva al mare, in programma nel piccolo centro della costa di Amalfi martedì prossimo, a lanciare la campagna per veder riconosciuto il panettone realizzato con il lievito madre vivo come una eccellenza italiana. “Anche per proteggerlo dalle contraffazioni estere”, spiega Claudio Gatti, presidente dell'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano. Sal De Riso, il re della torta ... Leggi su agi (Di giovedì 25 agosto 2022) AGI – Ladeiavrà una data e un luogo di inizio. Il 30 agosto prossimo a Minori. E impegnerà due fronti, quello dei lievitati artigianali (ma non troppo, secondo i belligeranti), e quellagrande impresa. Sarà infatti la spettacolare reunion dei migliori pasticceri e lievitisti italiani, La Notte del Panettone inal, in programma nel piccolo centrodimartedì prossimo, a lanciare la campagna per veder riconosciuto il panettone realizzato con il lievito madre vivo come una eccellenza italiana. “Anche per proteggerlo dalle contraffazioni estere”, spiega Claudio Gatti, presidente dell'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano. Sal De Riso, il retorta ...

