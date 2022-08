Il confronto Meloni-Letta a Porta a Porta: arriva il "No" (Di giovedì 25 agosto 2022) Niente confronto a due in tv Meloni-Letta in vista delle prossime elezioni del 25 settembre. Lo ha stabilito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). "La programmazione di un unico confronto televisivo tra due... Leggi su europa.today (Di giovedì 25 agosto 2022) Nientea due in tvin vista delle prossime elezioni del 25 settembre. Lo ha stabilito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). "La programmazione di un unicotelevisivo tra due...

