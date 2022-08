Guendalina Tavassi, il suo seno prorompente oscura il paesaggio | Impossibile toglierle gli occhi da dosso (Di giovedì 25 agosto 2022) Guendalina Tavassi in poco tempo è diventata un’idolo del web. Una sensualità e una bellezza straordinaria che l’hanno resa in poco tempo un’icona sexy del mondo dello spettacolo. Guendalina Tavassi (fonte web)La sua ascesa verso il successo è stata fulminea e in poco tempo Guendalina è diventata un volto noto dello spettacolo italiano. E’ un opinionista, una showgirl, ma la sua prima attività è sicuramente l’influencer. Il suo profilo Instagram conta quasi un milione e mezzo di follower che sono sempre in trepidante attesa di ammirare le sue splendide forme in foto sempre più provocanti e succinte. Guendalina Tavassi, la sua carriera tra Tv e web Dopo aver partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello si è fatta conoscere dal grande pubblico ... Leggi su topicnews (Di giovedì 25 agosto 2022)in poco tempo è diventata un’idolo del web. Una sensualità e una bellezza straordinaria che l’hanno resa in poco tempo un’icona sexy del mondo dello spettacolo.(fonte web)La sua ascesa verso il successo è stata fulminea e in poco tempoè diventata un volto noto dello spettacolo italiano. E’ un opinionista, una showgirl, ma la sua prima attività è sicuramente l’influencer. Il suo profilo Instagram conta quasi un milione e mezzo di follower che sono sempre in trepidante attesa di ammirare le sue splendide forme in foto sempre più provocanti e succinte., la sua carriera tra Tv e web Dopo aver partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello si è fatta conoscere dal grande pubblico ...

ssicuramentee2 : @lontanissimo_ Non capiterà mai un’altra guendalina tavassi o una mia cellini, quindi mettiamoci l’anima in pace - IsaeChia : #Isola 16, reunion londinese per Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis (che lancia una frecciatina a chi non credeva… - giugiov : RT @dea_channel: in barca con la divina Guendalina Tavassi ????????????????? - michael8716 : RT @dea_channel: in barca con la divina Guendalina Tavassi ????????????????? - dea_channel : in barca con la divina Guendalina Tavassi ????????????????? -