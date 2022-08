Grande Fiorentina: elimina il Twente (0-0) finendo in 10 una partita-bolgia. Arbitro disastroso. Onore agli eroi d’Olanda. Pagelle (Di giovedì 25 agosto 2022) Grande Fiorentina. E grandissimo Terracciano con una super parata negli ultimi istanti del lunghissimo recupero. Per dirla con Dante, viola non all'inferno ma ai gironi di Conference. E "quindi uscimmo a riveder le stelle". Fiorentina, dunque, capace di fermare il Twente sullo 0-0 in una partita epica e facendo valere il punteggio dell'andata (2-1) per accedere ai gironi di Conference League L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 25 agosto 2022). E grandissimo Terracciano con una super parata negli ultimi istanti del lunghissimo recupero. Per dirla con Dante, viola non all'inferno ma ai gironi di Conference. E "quindi uscimmo a riveder le stelle"., dunque, capace di fermare ilsullo 0-0 in unaepica e facendo valere il punteggio dell'andata (2-1) per accedere ai gironi di Conference League L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Grande Fiorentina: elimina il Twente (0-0) finendo in 10 una partita-bolgia. Arbitro disastroso. Onore agli eroi d’… - Nicco40003686 : @MassMarianella grande telecronaca Twente-Fiorentina, giornalista serio professionista esemplare, grazie da un tifoso viola e complimenti - Grande__Jack80 : La Fiorentina dopo aver fatto Twente, ha fatto pure twentuno. #twentefiorentina #TWEFIO - ICast03 : Meravigliosa #Fiorentina! Soffrendo e resistendo con le unghie e con i denti, la Viola è ufficialmente in Europa. U… - Grande__Jack80 : Dopo questa sudata tu Fiorentina almeno mi devi arrivare in finale. #twentefiorentina #TWEFIO -