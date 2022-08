Gas e elettricità | prezzi volano Lo scenario | come evitare l’emergenza

Leggi su italiasera

(Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) –di gas ed energia ancora in salita nella giornata di oggi, con l’Europa alle prese con costi alle stelle. Dopo aver toccato un picco ad oltre 317 euro, il gas all’hub olandese Ttf si attesta attualmente a 308,5 euro a megawattora, in progressione del 5,59%. Un’impennata che spinge i governi ad accelerare sulle contromisure. Sul frontecontinua intanto l’impennata dei: in Italia, Francia e Germania si supera i 700 euro al megawattora. Oggi il prezzo alla borsa elettrica italiana sale infatti a 718 euro/mwh mentre in Francia si attesta a 706,3 euro/mwh e in Germania a 699,4 euro/mwh. Ieri il ‘record’ era della Francia con un prezzo, alla borsa elettrica francese, di 630 euro/mwh davanti a Italia con 614,8 euro/mwh e Germania con 599,8 euro/mwh. Anche il 23 agosto il prezzo più alto si registrava ...