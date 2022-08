Francesco Totti e Noemi Bocchi, spunta un nuovo retroscena (Di giovedì 25 agosto 2022) nuovo gossip riguardante Francesco Totti e la sua nuova fiamma Noemi Bocchi: la ricostruzione A modo loro Francesco Totti e la sua Noemi sono divenuti la coppia regina dell’estate. Una delle poche capace di formarsi a differenza delle tante che invece sono saltate all’aria. A partire proprio da quella formata dall’ex capitano giallorosso e la nota conduttrice Ilary Blasi, che ha spiazzato i milioni di italiani che nel sodalizio tra l’ex calciatore e la celebre letterina avevano trovato molto di riconducibile alla coppia perfetta. MICHELLE HUNZIKER, DOPO L’ADDIO A GIOVANNI ANGIOLINI, VOLA A PARIGI CON LE SUE BIMBE Nel corso della nuova puntata di Estate in diretta, trasmissione in onda su Rai1 in questo periodo, è emerso una curiosità su l’ex capitano ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 25 agosto 2022)gossip riguardantee la sua nuova fiamma: la ricostruzione A modo loroe la suasono divenuti la coppia regina dell’estate. Una delle poche capace di formarsi a differenza delle tante che invece sono saltate all’aria. A partire proprio da quella formata dall’ex capitano giallorosso e la nota conduttrice Ilary Blasi, che ha spiazzato i milioni di italiani che nel sodalizio tra l’ex calciatore e la celebre letterina avevano trovato molto di riconducibile alla coppia perfetta. MICHELLE HUNZIKER, DOPO L’ADDIO A GIOVANNI ANGIOLINI, VOLA A PARIGI CON LE SUE BIMBE Nel corso della nuova puntata di Estate in diretta, trasmissione in onda su Rai1 in questo periodo, è emerso una curiosità su l’ex capitano ...

fanpage : Alfonso Signorini svela un dettaglio sull'incontro avuto con la conduttrice. Come sta Ilary Blasi - haitam84 : Francesco Totti ???? - Gg70Yog63 : @GrowingUpItalia Francesco Totti ????? - occhio_notizie : 'Francesco Totti è andato a vedere la partita della Roma al Circeo a casa di Noemi. Io ero lì perché il mio bimbo s… - VanityFairIt : Sia Francesco e Ilary, terminate le vacanze, stanno per tornare a Roma. Dove conviveranno per un po', che gli piacc… -