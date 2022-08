Femminicidio di Bologna. Il procuratore: «Non c’era rischio di violenza». Cartabia chiede accertamenti (Di giovedì 25 agosto 2022) Il magistrato respinge le accuse di mala giustizia legate alla denuncia della vittima, Alessandra Matteuzzi: «Ci siamo attivati subito, ma alcune persone da sentire erano in ferie» Leggi su corriere (Di giovedì 25 agosto 2022) Il magistrato respinge le accuse di mala giustizia legate alla denuncia della vittima, Alessandra Matteuzzi: «Ci siamo attivati subito, ma alcune persone da sentire erano in ferie»

Agenzia_Ansa : La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiesto all'Ispettorato di 'svolgere con urgenza accertamenti' in m… - Radio1Rai : #Femminicidio Alessandra, uccisa dall'ex compagno, a Bologna, è la 62esima vittima dall'inizio dell'anno. Come ferm… - CorriereAlpi : Femminicidio Matteuzzi, il procuratore di Bologna: “Non è stata mala giustizia. Non emergeva rischio concreto di vi… - SkyTG24 : Femminicidio Bologna, Cartabia chiede accertamenti. Procuratore: “Fatto ciò che potevamo” - Mah96915476 : RT @chriswholst: ma che paese è l’Italia?? conosco personalmente tanti casi in cui le vittime vengono lasciate sole, i carabinieri sbuffano… -