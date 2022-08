Elezioni: Di Nicola (Ic), 'da Meloni, Salvini e Berlusconi frottole irrealizzabili' (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - “Oggi Giorgia Meloni si accorge che le promesse elettorali che hanno fatto lei e i suoi alleati Berlusconi e Salvini come la flat tax, quota 41 per i lavoratori e l'innalzamento delle pensioni minime a 1000 euro, sono irrealizzabili perché manderebbero in frantumi le casse dello Stato. Ma perché, allora, sia lei, che i suoi amici continuano a raccontare in campagna elettorale frottole e a lanciare promesse che non possono mantenere? Perché sono abituati così. In campagna elettorale hanno sempre promesso cose che non hanno realizzato". Lo dichiara il presidente dei senatori di Impegno Civico al Senato, Primo Di Nicola. "Berlusconi, Salvini e Meloni hanno avuto varie esperienze di governo e, chissà come mai, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - “Oggi Giorgiasi accorge che le promesse elettorali che hanno fatto lei e i suoi alleaticome la flat tax, quota 41 per i lavoratori e l'innalzamento delle pensioni minime a 1000 euro, sonoperché manderebbero in frantumi le casse dello Stato. Ma perché, allora, sia lei, che i suoi amici continuano a raccontare in campagna elettoralee a lanciare promesse che non possono mantenere? Perché sono abituati così. In campagna elettorale hanno sempre promesso cose che non hanno realizzato". Lo dichiara il presidente dei senatori di Impegno Civico al Senato, Primo Di. "hanno avuto varie esperienze di governo e, chissà come mai, ...

