Elezioni 2022 | Salvini | “Diritto di drogarsi? Sinistra non ha diritto di governare”

(Adnkronos) – "Una Sinistra che parla di diritto di drogarsi non ha diritto di governare questo Paese". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando in un comizio a Cassino. Quindi il leader leghista è tornato sul caro energia. "Saranno mesi difficili, le bollette della luce e del gas vanno assolutamente tenute sotto controllo, io spero che questa maledetta guerra finisca il prima possibile, perché ci vanno di mezzo gli ucraini, ma ci vanno di mezzo anche le famiglie e i lavoratori in Italia". L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

