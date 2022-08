Dalla Gran Bretagna il ritorno di James Bond: che splendore l’Aston Martin DB11 (Video) (Di giovedì 25 agosto 2022) l’Aston Martin ha saputo anche nell’ultimo periodo portare a termine una delle vetture più uniche di sempre con la magica DB11 di James Bond. Ci sono alcune automobili che senza ombra di dubbio hanno saputo migliorarsi e perfezionarsi nel corso del tempo sfruttando anche la popolarità derivata dal cinema, con l’Aston Martin che negli ultimi anni sembra vivere un periodo assolutamente sensazionale anche grazie alla nascita della DB11 Coupé. AdobeUno dei film che sicuramente ha saputo diventare tra i più amati nel mondo del cinema è quello legato alla serie di film di James Bond, con il famosissimo agente segreto che ha portato in auge anche una Grande vettura come l’Aston ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 25 agosto 2022)ha saputo anche nell’ultimo periodo portare a termine una delle vetture più uniche di sempre con la magicadi. Ci sono alcune automobili che senza ombra di dubbio hanno saputo migliorarsi e perfezionarsi nel corso del tempo sfruttando anche la popolarità derivata dal cinema, conche negli ultimi anni sembra vivere un periodo assolutamente sensazionale anche grazie alla nascita dellaCoupé. AdobeUno dei film che sicuramente ha saputo diventare tra i più amati nel mondo del cinema è quello legato alla serie di film di, con il famosissimo agente segreto che ha portato in auge anche unade vettura come...

