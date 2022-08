(Di giovedì 25 agosto 2022) Torino, 25 ago. - (Adnkronos) - Lanon si ferma ad Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco nella giornata di giovedì è partito dFrancia ed è arrivato a Torino per iniziare la sua avventura con i bianconeri, stesso percorso che è moltoa fare Leandro Paredes. Il club bianconero, secondo Sky Sport, sta sistemando le ultime formalità con il Paris Saint Germain per il centrocampista argentino. Le ultime ore sono state decisive per definire l'operazione, con Allegri che a breve avrà a disposizione un rinforzo per il centrocampo. Intanto nel pomeriggio di giovedì sono stati estratti i gironi della Champions League 2022/23. La, che era inserita in seconda fascia, è finita nel gruppo H proprio con il Paris Saint Germain. Oltre ai francesi nel girone ci sono anche Benfica e Maccabi Haifa. A margine ...

ZonaBianconeri : RT @Tutto__Calcio_: #Roma su #Zakaria! Prestito secco così la #Juventus può chiudere #Parades! #SerieA #Calciomercato #Calcio #Transfers #… - Tutto__Calcio_ : #Roma su #Zakaria! Prestito secco così la #Juventus può chiudere #Parades! #SerieA #Calciomercato #Calcio #Transfers #PSG #Ligue1 - Gianfra12198016 : @liuk80 Luparell hai sparato una cazzata grande come il Colosseo.... Zakaria serve più di parades....??? Ma x carit… -

OlbiaNotizie

In caso di partenza del giocatore transalpino, i due nomi sull'agenda dei dirigenti bianconeri sono quelli di Frattesi e. Ma quella di Rabiot potrebbe non essere l'unica cessione in questa ...Secondo il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, i bianconeri non pensano solo a Leandroma starebbero valutando la possibilità di completare il reparto con Davide Frattesi. ... Calcio: Parades più vicino alla Juventus, trattativa ai dettagli con il Psg Torino, 25 ago. – (Adnkronos) – La Juventus non si ferma ad Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco nella giornata di giovedì è partito dalla Francia ed è arrivato a Torino per iniziare la sua avventura ...Si arena il trasferimento del francese in Premier, troppo alte le richieste del suo entourage. Giorni caldi per l'arrivo dell'olande ...