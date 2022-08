Aquaman 2, Jason Momoa: "Il film farà riferimento ai problemi ambientali e al cambiamento climatico" (Di giovedì 25 agosto 2022) Jason Momoa ha rivelato che in Aquaman e il Regno Perduto ci sarà un riferimento ad una delle sue passioni nella vita reale: l'attivismo climatico. Jason Momoa, parlando di Aquaman 2, ha recentemente rivelato che nella pellicola saranno presenti vari riferimenti ai problemi ambientali e al cambiamento climatico, una delle sue più grandi passioni che l'attore porta avanti come attivista nella vita reale. È giusto che Momoa interpreti un supereroe che protegge gli oceani della Terra, visto che la star è veramente un attivista ambientale ed è stato designato come "Rappresentante per la vita sott'acqua" del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente all'inizio di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 agosto 2022)ha rivelato che ine il Regno Perduto ci sarà unad una delle sue passioni nella vita reale: l'attivismo, parlando di2, ha recentemente rivelato che nella pellicola saranno presenti vari riferimenti aie al, una delle sue più grandi passioni che l'attore porta avanti come attivista nella vita reale. È giusto cheinterpreti un supereroe che protegge gli oceani della Terra, visto che la star è veramente un attivista ambientale ed è stato designato come "Rappresentante per la vita sott'acqua" del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente all'inizio di ...

