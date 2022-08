Angelo Vassallo, la candidatura del fratello Dario è una scommessa che si può vincere (Di giovedì 25 agosto 2022) La candidatura di Dario Vassallo con il Movimento 5 Stelle per la Camera dei deputati nel collegio uninominale di Eboli-Cilento è un evento di particolare rilievo per il significato che rappresenta nel territorio, ma anche più in generale nel paese. Dario è il fratello di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica, ucciso il 5 settembre 2010 da mano ancora ignota, seppure le lunghe e tortuose indagini dopo dodici anni sembrano giunte alla fine a scovare i colpevoli, con il rinvio a giudizio di nove co-imputati tra cui tre uomini dei carabinieri. L’omicidio del fratello Angelo è stato fin da subito per Dario e per il fratello Massimo, il suo alter ego, motivo di un grandissimo dolore, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Ladicon il Movimento 5 Stelle per la Camera dei deputati nel collegio uninominale di Eboli-Cilento è un evento di particolare rilievo per il significato che rappresenta nel territorio, ma anche più in generale nel paese.è ildi, il sindaco pescatore di Pollica, ucciso il 5 settembre 2010 da mano ancora ignota, seppure le lunghe e tortuose indagini dopo dodici anni sembrano giunte alla fine a scovare i colpevoli, con il rinvio a giudizio di nove co-imputati tra cui tre uomini dei carabinieri. L’omicidio delè stato fin da subito pere per ilMassimo, il suo alter ego, motivo di un grandissimo dolore, ...

GiuseppeConteIT : Il “sindaco pescatore” Angelo Vassallo è stato in vita un esempio di lotta per l’ambiente, contro la criminalità e… - fattoquotidiano : L'intervista a Dario Vassallo, candidato nel collegio uninominale della Camera nel Cilento in provincia di Salerno - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'L'omicidio del fratello Angelo è stato fin da subito motivo di grandissimo dolore, trasformatosi in impegno straordinario… - ilfattoblog : 'L'omicidio del fratello Angelo è stato fin da subito motivo di grandissimo dolore, trasformatosi in impegno straor… - Giusepp76139632 : RT @GiuseppeConteIT: Il “sindaco pescatore” Angelo Vassallo è stato in vita un esempio di lotta per l’ambiente, contro la criminalità e per… -