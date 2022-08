Alla Cascina Fui’ di Costa Mezzate i sapori della solidarietà (Di giovedì 25 agosto 2022) Costa di Mezzate. Una festa popolare, per gustare all’aria aperta prodotti tipici e condividere amicizia e solidarietà. Torna da giovedì 25 a domenica 28 agosto la Festa dell’Operazione Mato Grosso Alla Cascina Fuì di Costa Mezzate. Per quattro serate gli spazi della Cascina offriranno la possibilità di cenare all’aperto (domenica 28 agosto anche a pranzo). “L’Operazione Mato Grosso – spiega un volontario – è un movimento che opera attraverso il lavoro gratuito in favore dei più poveri. In Italia si realizzano campi di lavoro che vedono i giovani impegnati in raccolte di materiali usati o come operai in lavori agricoli, di costruzione, pulizia sentieri, catering, gestione rifugi. Le attività delle diverse missioni in Perù, Ecuador, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 agosto 2022)di. Una festa popolare, per gustare all’aria aperta prodotti tipici e condividere amicizia e. Torna da giovedì 25 a domenica 28 agosto la Festa dell’Operazione Mato GrossoFuì di. Per quattro serate gli spazioffriranno la possibilità di cenare all’aperto (domenica 28 agosto anche a pranzo). “L’Operazione Mato Grosso – spiega un volontario – è un movimento che opera attraverso il lavoro gratuito in favore dei più poveri. In Italia si realizzano campi di lavoro che vedono i giovani impegnati in raccolte di materiali usati o come operai in lavori agricoli, di costruzione, pulizia sentieri, catering, gestione rifugi. Le attività delle diverse missioni in Perù, Ecuador, ...

AmoBergamo : #Bergamo Cascina Fuì di Costa Mezzate, sapori della solidarietà con l'Operazione Mato Grosso - BBStaiSerena : @atm_informa la situazione a Cascina Gobba per chi arriva da Cologno è a dir poco imbarazzante. Non si capisce mai… - PSirito : @atm_informa vorrei sapere per quale motivo alla fermata di Cascina Gobba non vengono indicati gli orari di partenz… - PSirito : @atm_informa vorrei sapere per quale motivo alla fermata di Cascina Gobba non vengono indicati gli orari di partenz… - vito_piazzolla : @alex11_11xela @FBiasin Alla 2a di campionato, con 3 punti già in cascina. Vuoi un disegnino? -