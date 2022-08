Adriana Volpe su Giovanni Ciacci al GF Vip 7: ecco cosa gli ho consigliato (Di giovedì 25 agosto 2022) Adriana Volpe dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, non tornerà quest’anno come opinionista, ma ci sono delle novità. Nella casa entrerà lo stylist Giovanni Ciacci, suo grande amico, del quale ha parlato nel corso di una lunga intervista a FanPage. Adriana Volpe su Giovanni Ciacci: “Ho cercato in tutti i modi di rasserenarlo“ L’ex opinionista del reality di Canale 5 ha confessato che anche quest’anno seguirà con attenzione le vicende della casa. L’anno scorso per motivi di lavoro aveva la televisione sempre accesa sul GF e faceva da “detective” per capire che cosa realmente succedesse e chi fossero i concorrenti. Quest’anno, pur non avendo bisogno di seguire con così tanta frequenza le vicende degli inquilini, si collegherà per ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 25 agosto 2022)dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, non tornerà quest’anno come opinionista, ma ci sono delle novità. Nella casa entrerà lo stylist, suo grande amico, del quale ha parlato nel corso di una lunga intervista a FanPage.su: “Ho cercato in tutti i modi di rasserenarlo“ L’ex opinionista del reality di Canale 5 ha confessato che anche quest’anno seguirà con attenzione le vicende della casa. L’anno scorso per motivi di lavoro aveva la televisione sempre accesa sul GF e faceva da “detective” per capire cherealmente succedesse e chi fossero i concorrenti. Quest’anno, pur non avendo bisogno di seguire con così tanta frequenza le vicende degli inquilini, si collegherà per ...

