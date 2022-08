Addio a Materazzi | è stato un’icona per l’Italia intera

Leggi su tvzap

(Di giovedì 25 agosto 2022) È morto a 83 anni il famoso ingegnere Nicola. L’uomo fu uno dei maggiori esperti italiani ed europei di turbocompressori e progettò auto diventate poi delle icone, sia per la Ferrari che per la Bugatti. I funerali del noto ingegnere si sono tenuti nella mattinata di oggi, giovedì 25 agosto, nella Chiesa Madre di Caselle in Pittari, piccola cittadina nel Salernitano, suo luogo di provenienza. Nicola, chi era il famoso ingegnere Nacque nel 1939 a Caselle in Pittari. Fin da piccolo era appassionato di automobili e a 22 anni costruì il suo primo kart. Studiò Ingegneria Meccanica, all’Università Federico II di Napoli, dove si laureò. Nel giugno di quello stesso anno viene assunto alla Lancia e si trasferisce a Torino, dove lavora alla progettazione della Stratos per i rally, poi come responsabile dell’Ufficio Calcoli e poi al Reparto ...