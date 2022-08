A Gentleman In Moscow | Ewan McGregor sarà il protagonista della serie

TelefilmSpoiler : Nuovo drama in arrivo su Paramount+ & Showtime: A GENTLEMAN IN MOSCOW - badtasteit : #EwanMcGregor star di #AGentlemanInMoscow, sostituirà #KennethBranagh - MuscatNikolai : @CercoMeStessa Qualche libro in inglese: Flashman Papers di George Macdonald Fraser; I libri di Richard Osman; Qual… -

Ewan McGregor , famoso soprattutto per il ruolo di Obi - Wan Kenobi nell'universo Star Wars, prenderà il posto di Kenneth Branagh come protagonista della nuova serie drama Ain. La notizia è stata divulgata da David Nevins, CEO del Paramount Premium Group durante il TV Festival di Edinburgo. L'attore interpreterà il conte Alexander Rostov , il quale ...Ewan McGregor, convolato a nozze lo scorso aprile con la collega Mary Elizabeth Winstead , guiderà il cast e sarà il produttore esecutivo di Ain, serie in arrivo prossimamente su ... Ewan McGregor star di A Gentleman in Moscow, sostituirà Kenneth Branagh Ewan McGregor will be starring in and producing the upcoming drama series A Gentleman In Moscow for Paramount+ and Showtime, it was announced Thursday. Based on the novel of the same name by Amor ...Actor Ewan McGregor is all set to star in the drama series A Gentleman in Moscow the adaptation of Amor Towles novel for Paramount Plus ...