Volo d’urgenza Lamezia Terme-Ciampino: positiva al Covid una bimba di 5 anni, è grave (Di mercoledì 24 agosto 2022) Proprio in queste ore una bambina di appena 5 anni positiva al Covid è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Come riportato dal Corriere della Sera, le sue condizioni parrebbero gravi. La piccola è stata infatti trasportata nella Capitale con un Volo sanitario dell’Aeronautica Militare da Lamezia Terme a Ciampino. Leggi anche: Frosinone, bimbo di 10 anni muore di Covid: la denuncia dei genitori bimba di 5 anni positiva al Covid: le sue condizioni Colpita da un’insufficienza epatica acuta, la piccola al momento è sedata ed intubata. Pur non soffrendo di pregresse patologie, le condizioni della bambina sono apparse subito gravi. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 agosto 2022) Proprio in queste ore una bambina di appena 5alè stata trasferitaall’ospedale Bambino Gesù di Roma. Come riportato dal Corriere della Sera, le sue condizioni parrebbero gravi. La piccola è stata infatti trasportata nella Capitale con unsanitario dell’Aeronautica Militare da. Leggi anche: Frosinone, bimbo di 10muore di: la denuncia dei genitoridi 5al: le sue condizioni Colpita da un’insufficienza epatica acuta, la piccola al momento è sedata ed intubata. Pur non soffrendo di pregresse patologie, le condizioni della bambina sono apparse subito gravi. ...

CorriereCitta : Volo d’urgenza Lamezia Terme-Ciampino: positiva al Covid una bimba di 5 anni, è grave - wesud_news : Covid, bimba di 5 anni in imminente pericolo di vita trasportata d’urgenza con un volo sanitario da Lamezia Terme a… - Soverato : Bimba di 5 anni positiva al Covid in pericolo di vita trasportata a Roma con volo sanitario d’urgenza - lametino : Lamezia, bimba di 5 anni positiva al Covid in pericolo di vita trasportata a Roma con volo sanitario d`urgenza - - CryAntonino : RT @emergency_live: Aeronautica, volo con ambulanza per trasportare d’urgenza una bimba di un anno da Lamezia Terme a Roma -