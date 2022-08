Udinese | ricorso contro squalifica di Perez

(Di mercoledì 24 agosto 2022) L’ha annunciato ilin forma urgenteladi Nehuenper due giornate, conseguente all’espulsione nel finale del primo tempo del match con la Salernitana. Come recita il verbale arbitrale, il difensore argentino è stato espulso “per avere, al 49? pt, durante un’azione di gioco, senza conseguenze lesive, colpito da tergo un avversario con un calcio alla gamba, senza possibilita’ di giocare il pallone”. L’obiettivo dell’, attraverso i propri legali, è dimostrare l’unica volontà di fermare ilpiede senza far male all’avversario. La speranza del club friulano è quella di ottenere una riduzione dellada due a una giornata, così chepossa essere a disposizione nel turno ...

