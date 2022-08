Udienza generale | Papa | quand’è che arriverà “il meglio della vita”?

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Il ciclo di catechesi diFrancesco si conclude con un’immagine stupenda e sorprendente, che, da sola, spiega in modo molto chiaro il destino dieterna che ci attende. La meditazione proposta dal Santo Padre all’vede al centro Maria Santissima assunta in Cielo: un “mistero” che “illumina anche la nostra destinazione”. Maria L'articolo proviene da La Luce di Maria.

'I vecchi dovrebbero essere luce per gli altri'. Lo ha sottolineato a braccio Papa Francesco nell'. 'Nella nostra vecchiaia, care e cari coetanei, parlo ai vecchi e alle vecchiette, l'importanza di tanti 'dettagli' di cui è fatta la vita - una carezza, un sorriso, un gesto, un ...Il Papa alla fine dell'ha pregato per l'Ucraina, per 'tanti innocenti che stanno pagando la pazzia, la pazzia di tutte le parti, perché la guerra è una pazzia'. DRAGHI - 'L'Italia è ...Nuovo accorato appelo di Francesco all'udienza generale nel giorno in cui cadono i sei mesi dall'inizio del conflitto. Un pensiero anche per Darya Dugina, morta nell'attentato a Mosca, e p ...La meditazione proposta dal Santo Padre all’udienza generale vede al centro Maria Santissima assunta in Cielo: un “mistero” che “illumina anche la nostra destinazione”. Maria anticipa il nostro ...