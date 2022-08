Totti trascorre un’altra notte con Noemi Bocchi | Ilary Blasi corre a riprendersi Isabel

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Secondo quanto riportato da alcuni media italiani, tra cui “Fanpage”,sarebbe andata ala figliaa Sabaudia dando il via libera all’ex marito Francesco, pizzicato fuori dalla casa della nuova compagna. Il settimanale “Chi” mostra le foto della fuga notturna che non sarebbe l’unica mossa azzardata dell’ex calciatore: l’ottavo re di Roma avrebbe di nuovo fatto incontrarecon i figli di. Una decisione, che secondo il gossip, avrebbe indispettito la conduttrice dell’«Isola dei famosi», che ora si trova in Croazia con la terzogenita. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —>, Nicola Savino ne parla solo ora: il retroscena sul ...

Virgilio Sport

... l'ultimo gossip Continua tra gossip e paparazzi alle costole la vacanza di Francescodopo la rottura con Ilary Blasi. L'ex calciatore è ancora a Sabaudia dovei giorni insieme ai ...Ilary Blasi toglie la fede al dito/ Addio definitivo a Francesco: la svolta Noemi Bocchi sirena sulla spiaggia: in vacanza con la figlia Intanto che il capitanola sua vacanza a ... Separazione Totti-Blasi: la nuova fuga di Ilary mentre il capitano è travolto dalle indiscrezioni Il calciatore non resiste e nella notte con la macchina di alcuni amici si reca a trovare la nuova fiamma, come racconta il settimanale Chi ...Il Pupone è stato fotografato in piena notte mentre esce dalla villa che Noemi Bocchi ha affittato al Circeo per trascorrere le vacanze ...