Tir e auto fanno inversione su autostrada a Genova, bloccati i conducenti (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tentano un'inversione a "u" in autostrada, per fortuna senza provocare incidenti, ma vengono identificati e multati dalla polizia stradale, che li ha anche denunciati alla procura per attentato alla ...

