Spazio | la Nasa ha ricostruito il canto profondo di un buco nero – L’audio

Leggi su open.online

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Nei giorni scorsi il profilo TwitterExoplanets ha condiviso il «rumore» emesso dalal centro dell’ammasso di galassie Perseus (Abell 426). Questo account è gestito dal team dell’agenzia spaziale americana che si occupa di scovare nuovi pianeti oltre il nostro sistema solare. Lalo ha definito Black Hole Remix e ha spiegato: «Il fraintendimento che nellonon ci sia mai suono è dovuto al fatto che la gran parte dell’Universo è vuoto, e che manchi il mezzo per permettere la propagazione delle onde sonore. Ma un ammasso di galassie è composto da così tanto gas che abbiamo captato un suono. Lo abbiamo amplificato e mixato con altri dati per riprodurre il suono di un»., diffuso per la prima volta nel maggio ...