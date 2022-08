Roma, la cessione sblocca tutto: “Affare in chiusura” (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Roma inizia a cedere e Mourinho può tirare un sospiro di sollievo per l’Affare che è in chiusura La Roma dovrà fare a meno di Gini Wijnaldum e Nicolò Zaniolo per infortunio. Mourinho ha perso due elementi fondamentali in pochissimi giorni: la sfortuna si è accanita contro i giallorossi dopo un grandissimo mercato. L’attacco Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lainizia a cedere e Mourinho può tirare un sospiro di sollievo per l’che è inLadovrà fare a meno di Gini Wijnaldum e Nicolò Zaniolo per infortunio. Mourinho ha perso due elementi fondamentali in pochissimi giorni: la sfortuna si è accanita contro i giallorossi dopo un grandissimo mercato. L’attacco Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : . @OfficialASRoma, in chiusura la cessione di #Felix alla @USCremonese. Si sblocca l'arrivo in giallorosso di… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ROMA, IN CHIUSURA LA CESSIONE DI FELIX ALLA CREMONESE. QUESTA PARTENZA SBLOCCA L'AFFARE BELOTTI… - TUTTOJUVE_COM : QUI ROMA - Si sblocca Belotti. I giallorossi vicini alla cessione di Felix - Marco562017 : Il problema non è tanto la cessione in se di #Zakaria , quanto il fatto di cederlo dopo 6 mesi e dopo averlo schier… - aboccadaverita : RT @DiMarzio: . @OfficialASRoma, in chiusura la cessione di #Felix alla @USCremonese. Si sblocca l'arrivo in giallorosso di #Belotti https:… -