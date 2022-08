Qualificazioni US Open 2022, Agamenone e Passaro al secondo turno. Eliminati Zeppieri e Nardi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Hanno preso il via ieri a New York i match di qualificazione al quarto torneo del Grande Slam, gli US Open 2022. Ben 21 giocatori italiani ai nastri di partenza, di cui 18 uomini e 3 donne, a caccia dei 32 posti disponibili (16 per tabellone) nel main draw. In ambito maschile, sono stati nove gli azzurri a disputare il proprio primo incontro. Il bilancio è stato di sei vittorie e tre sconfitte. Dopo la bella avventura a Umago (Croazia), Franco Agamenone (n.109 del mondo) è riuscito a spuntarla in questo primo turno delle “quali”, battendo per 4-6 6-3 6-1 l’argentino Francisco Comesana (n.217 del mondo). L’italo-argentino se la vedrà nel secondo turno contro l’altro italiano Roberto Marcora, uscito vittorioso dalla sfida per 6-4 6-1 che lo vedeva opposto all’altro argentino Genaro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Hanno preso il via ieri a New York i match di qualificazione al quarto torneo del Grande Slam, gli US. Ben 21 giocatori italiani ai nastri di partenza, di cui 18 uomini e 3 donne, a caccia dei 32 posti disponibili (16 per tabellone) nel main draw. In ambito maschile, sono stati nove gli azzurri a disputare il proprio primo incontro. Il bilancio è stato di sei vittorie e tre sconfitte. Dopo la bella avventura a Umago (Croazia), Franco(n.109 del mondo) è riuscito a spuntarla in questo primodelle “quali”, battendo per 4-6 6-3 6-1 l’argentino Francisco Comesana (n.217 del mondo). L’italo-argentino se la vedrà nelcontro l’altro italiano Roberto Marcora, uscito vittorioso dalla sfida per 6-4 6-1 che lo vedeva opposto all’altro argentino Genaro ...

