No! La «Tv svizzera» non ha screditato l’importanza dei vaccini (Di mercoledì 24 agosto 2022) «L’inganno preparato da chi fa i soldi e presentato da chi cura». Questa è la definizione che un video su Facebook viene data alla vaccinazione. Il filmato, nel quale appare quello che sembra lo studio di un telegiornale, è tornato ad essere popolare negli ultimi mesi in relazione alla pandemia da Coronavirus. Tuttavia, il video non ha nulla a che vedere con il Covid, e le affermazioni che vengono pronunciate sono false. Per chi ha fretta: Il servizio mostrato non è apparso «sulla Tv svizzera», ma su un canale noto per aver diffuso informazioni false e non verificate. Il video è stato pubblicato nel 2013. Non ci sono informazioni che confermino cecità e paralisi in seguito ai vaccini contro il vaiolo dell’era napoleonica. All’epoca i vaccini non erano obbligatori e non si trovano notizie di una «selezione» fatta sulla loro ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 agosto 2022) «L’inganno preparato da chi fa i soldi e presentato da chi cura». Questa è la definizione che un video su Facebook viene data alla vaccinazione. Il filmato, nel quale appare quello che sembra lo studio di un telegiornale, è tornato ad essere popolare negli ultimi mesi in relazione alla pandemia da Coronavirus. Tuttavia, il video non ha nulla a che vedere con il Covid, e le affermazioni che vengono pronunciate sono false. Per chi ha fretta: Il servizio mostrato non è apparso «sulla Tv», ma su un canale noto per aver diffuso informazioni false e non verificate. Il video è stato pubblicato nel 2013. Non ci sono informazioni che confermino cecità e paralisi in seguito aicontro il vaiolo dell’era napoleonica. All’epoca inon erano obbligatori e non si trovano notizie di una «selezione» fatta sulla loro ...

